https://news.day.az/azerinews/1842183.html Paytaxt nəqliyyatında kart oxuyucuları sıradan çıxdı Bu gün saat 19:35 radələrində bəzi avtobuslarda quraşdırılmış kart oxucularında yaranmış qısamüddətli texniki nasazlıq səbəbindən BakıKart, bank kartları və digər təmassız ödəniş vasitələri ilə ödəniş zamanı müvəqqəti çətinlik müşahidə olunub.
Paytaxt nəqliyyatında kart oxuyucuları sıradan çıxdı
Bu gün saat 19:35 radələrində bəzi avtobuslarda quraşdırılmış kart oxucularında yaranmış qısamüddətli texniki nasazlıq səbəbindən BakıKart, bank kartları və digər təmassız ödəniş vasitələri ilə ödəniş zamanı müvəqqəti çətinlik müşahidə olunub.
Day.Az xəbər verir ki, nasazlıq operativ şəkildə aradan qaldırılıb və saat 20:00 etibarilə sistemin fəaliyyəti tam bərpa olunub.
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