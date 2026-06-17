"Səbail" klubunun yeni prezidenti bəlli oldu

Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasında mübarizə aparan "Səbail" klubunun yeni prezidenti bəlli olub.

Day.Az Sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, klubdan verilən məlumata görə, İdarə Heyətinin qərarına əsasən, Mirzə Bayrampur bu vəzifəyə təyin olunub.