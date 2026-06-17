https://news.day.az/azerinews/1842201.html "Səbail" klubunun yeni prezidenti bəlli oldu Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasında mübarizə aparan "Səbail" klubunun yeni prezidenti bəlli olub. Day.Az Sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, klubdan verilən məlumata görə, İdarə Heyətinin qərarına əsasən, Mirzə Bayrampur bu vəzifəyə təyin olunub.
"Səbail" klubunun yeni prezidenti bəlli oldu
Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasında mübarizə aparan "Səbail" klubunun yeni prezidenti bəlli olub.
Day.Az Sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, klubdan verilən məlumata görə, İdarə Heyətinin qərarına əsasən, Mirzə Bayrampur bu vəzifəyə təyin olunub.
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