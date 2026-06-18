Tramp ABŞ və İran arasında memorandumun imzalanmasını təsdiqlədi

Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Tramp ABŞ və İran arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumunun imzalandığını təsdiqləyib.

"Bəli, o imzalanıb", - deyə ABŞ lideri Fransa prezidenti Emmanuel Makronla Versal sarayında keçirilən görüşdən sonra bildirib.

"Mən onu Versalda imzaladım. Mən onu indicə imzaladım", - deyə Amerika prezidenti əlavə edib.