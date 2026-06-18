https://news.day.az/azerinews/1842221.html Tramp ABŞ və İran arasında memorandumun imzalanmasını təsdiqlədi Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Tramp ABŞ və İran arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumunun imzalandığını təsdiqləyib. "Bəli, o imzalanıb", - deyə ABŞ lideri Fransa prezidenti Emmanuel Makronla Versal sarayında keçirilən görüşdən sonra bildirib. "Mən onu Versalda imzaladım.
Tramp ABŞ və İran arasında memorandumun imzalanmasını təsdiqlədi
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Tramp ABŞ və İran arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumunun imzalandığını təsdiqləyib.
"Bəli, o imzalanıb", - deyə ABŞ lideri Fransa prezidenti Emmanuel Makronla Versal sarayında keçirilən görüşdən sonra bildirib.
"Mən onu Versalda imzaladım. Mən onu indicə imzaladım", - deyə Amerika prezidenti əlavə edib.
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