8 nəfər dələduz

Polis əməkdaşlarının iyunun 17-də keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 8 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. 