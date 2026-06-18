https://news.day.az/azerinews/1842289.html Sabah bütün pensiyalar ÖDƏNİLƏCƏK Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu iyun ayı üzrə pensiya ödənişlərini sabah tam yekunlaşdıracaq. Day.Az xəbər verir ki, nazirlikdən verilən məlumata görə, iyunun 19-da respublika üzrə bütün pensiyaların vətəndaşların hesablarına köçürülməsi nəzərdə tutulur.
Sabah bütün pensiyalar ÖDƏNİLƏCƏK
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu iyun ayı üzrə pensiya ödənişlərini sabah tam yekunlaşdıracaq.
Day.Az xəbər verir ki, nazirlikdən verilən məlumata görə, iyunun 19-da respublika üzrə bütün pensiyaların vətəndaşların hesablarına köçürülməsi nəzərdə tutulur.
Məlumatda qeyd olunub ki, həmin tarixdə güzəştli şərtlərlə pensiya almaq hüququ olan şəxslərin də ödənişləri həyata keçiriləcək.
Beləliklə, sabah ölkə üzrə pensiya ödənişləri tam başa çatdırılmış olacaq.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре