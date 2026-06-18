https://news.day.az/azerinews/1842373.html Sürücüsüz avtomobillərlə bağlı YENİLİK: Qaydalar HAZIRLANIR - VİDEO Sürücüsüz idarə olunan avtomobillərlə bağlı yeni qaydaların hazırlanması gündəmdədir. Day.Az XəzərXəbər-ə istinadən xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Elməddin Muradlı hazırda belə nəqliyyat vasitələrinin istismar qaydalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunverici orqanlarda müzakirələr aparıldığını bildirib.
Sürücüsüz avtomobillərlə bağlı YENİLİK: Qaydalar HAZIRLANIR - VİDEO
Sürücüsüz idarə olunan avtomobillərlə bağlı yeni qaydaların hazırlanması gündəmdədir.
Day.Az XəzərXəbər-ə istinadən xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Elməddin Muradlı hazırda belə nəqliyyat vasitələrinin istismar qaydalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunverici orqanlarda müzakirələr aparıldığını bildirib.
Onun bildirdiyinə görə, texnologiyanın inkişafı qanunvericilikdə də dəyişikliklərin edilməsini zəruri edir və artıq Milli Məclisdə bu istiqamətdə müzakirələrə başlanılıb.
Ətraflı videomaterialda:
Nəsimi Ələsgərli
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