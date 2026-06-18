Slovakiyada uşaqlara sosial şəbəkə qadağası təklif olunub
Slovakiyada 16 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinin qadağan edilməsi təklif olunub. Qanunvericiliyə müvafiq dəyişiklikləri hakim koalisiyada təmsil olunan Hlas-SD ("Səs - sosial demokratiya") partiyası hazırlayıb.
AZƏRTAC xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, partiyanın lideri, eyni zamanda Slovakiyanın daxili işlər naziri Matuş Şutay-Eştok planlaşdırılan tədbirlər barədə mətbuat konfransında məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, bu təşəbbüs gənclərin radikallaşma probleminin müzakirəsi zamanı əldə olunan nəticələrdən biridir. Nazir vurğulayıb ki, sosial şəbəkələr uşağı yetkin yaşlı istifadəçi kimi qəbul etməməlidir.
16-18 yaş arasında olan yeniyetmələr üçün isə sosial platformalardan istifadə ilə bağlı xüsusi rejimin tətbiqi təklif edilir. Həmin rejim fərdi məlumatların və yerləşdiyi ərazi haqqında məlumatların daha güclü qorunmasını nəzərdə tutur.
Slovakiyanın təhsil naziri Tomaş Druker bildirib ki, hökumət qanun layihəsinə cari ilin avqust ayında baxacaq. Eyni zamanda məhdudiyyətlər yalnız istifadəçilər arasında mesajlaşma üçün nəzərdə tutulmuş platformalara şamil edilməyəcək.
Təşəbbüs təsdiqlənəcəyi təqdirdə, yeni qaydalar 2027-ci ilin yanvar ayından qüvvəyə minə bilər.
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