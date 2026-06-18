Cavan Zeynallının səhhətində problem yarandı

Xalq artisti Cavan Zeynallının səhhətində problem yaranıb.

Day.Az xəbər verir ki, bunu aparıcı Mətanət Əliverdiyeva "Xəzər axşamı" verilişində deyib. O bildirib ki, sənətçi səhhətində yaranan problemə görə proqrama gələ bilməyib:

"Cavan Zeynallı verilişimizdə olmalı idi. Özünü nasaz hiss etdiyi üçün gəlmədi. Allah ona ömür versin. Gələn verilişlərdə Cavan müəllimi burada gözləyirik".