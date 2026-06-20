Yumurtadan da çox protein ehtiva edir: Yaşıl mərcinin faydaları
Sağlam qidalanmada protein ehtiyacının qarşılanması üçün son illərdə bitki mənşəli məhsullar daha çox ön plana çıxır.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər yaşıl mərcini heyvani protein mənbələrinə güclü alternativ kimi qiymətləndirirlər.
Xüsusilə qiymət artımları fonunda paxlalılar daha əlçatan və qidalı seçim hesab olunur. Araşdırmalara görə, yaşıl mərci bəzi hallarda yumurtadan daha yüksək protein tərkibinə sahib ola bilər.
Yaşıl mərci yüksək lif tərkibi ilə həzm sisteminin düzgün işləməsinə kömək edir, qəbizlik probleminin qarşısını almağa dəstək olur. Eyni zamanda karbohidratların daha balanslı şəkildə enerjiyə çevrilməsini təmin edərək qan şəkərinin sabit qalmasına kömək edir. Bu xüsusiyyətləri ilə xüsusilə Tip 2 diabet riskinin azalmasına müsbət təsir göstərdiyi bildirilir və maddələr mübadiləsinin tənzimlənməsində də rol oynayır.
Bundan əlavə, yaşıl mərci ürək-damar sağlamlığı üçün də faydalı hesab olunur. O, pis xolesterinin səviyyəsini azaltmağa, damar tıxanıqlığı riskini aşağı salmağa və hüceyrələrin yenilənməsinə dəstək ola bilər. Tərkibindəki maqnezium, dəmir və B qrupu vitaminləri isə qan azlığı olan insanlarda qırmızı qan hüceyrələrinin yaranmasını dəstəkləyir və sinir sisteminin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir.
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