Norveç Qrenlandiyadakı mövcudluğunu gücləndirir
Norveç Qrenlandiyadakı mövcudluğunu gücləndirir və Nuukda baş konsulluq açacaq.
Bu barədə Norveç Baş Nazirinin Ofisi məlumat yayıb.
Baş nazir Yonas Qar Styore bildirib ki, Şimal bölgəsi Norveçin ən vacib strateji prioriteti olaraq qalır və Arktika beynəlxalq siyasət və təhlükəsizlik üçün getdikcə daha vacib hala gəlir.
"Qrenlandiya Norveçin yaxın tərəfdaşıdır və Nuukdakı Baş Konsulluq həm siyasi əlaqələri, həm də regionda ortaq maraqlar üzrə əməkdaşlığı gücləndirəcək", - deyə nazir qeyd edib.
Bildirilib ki, Nuukdakı Baş Konsulluq Kopenhagendəki Norveç Səfirliyinə hesabat verəcək.
1986-cı ildən bəri Norveçin Nuuk şəhərində Fəxri Baş Konsulluğu fəaliyyət göstərir. Baş konsulluqdan fərqli olaraq, Fəxri Konsulluğa peşəkar diplomat olmayan yerli nümayəndə rəhbərlik edir.
ABŞ prezidenti Donald Trampın Danimarka Krallığının tərkibindəki qismən muxtar ada olan Qrenlandiyanı əldə etmək və ya nəzarəti ələ keçirmək cəhdləri ABŞ və Avropa NATO ölkələri arasında münasibətləri mürəkkəbləşdirib. Fransa bu ilin əvvəlində Qrenlandiyada konsulluq açıb. Bundan əlavə, hazırda Kanada, İslandiya, ABŞ və Aİ-nin Nuukda nümayəndələri var.
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