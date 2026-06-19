Ötən il qəbul imtahanlarında ən yüksək nəticə göstərənlər hansı regionlardan olub?
2025-ci ildə qəbul imtahanlarında daha yüksək nəticələri İsmayıllı, Zaqatala, Yardımlı, Şəki, Qəbələ, Qubadlı, Xızı, Abşeron rayonlarının, Bakı, Mingəçevir və Sumqayıt şəhərlərinin oğlan abituriyentləri, Qəbələ, İsmayıllı, Oğuz, Qubadlı, Abşeron, Şahbuz, Şəki rayonlarının, Sumqayıt, Mingəçevir, Naxçıvan, Gəncə və Bakı şəhərlərinin qızları göstəriblər.
Bu barədə məlumat Dövlət İmtahan Mərkəzinin "Abituriyent" jurnalının 12-ci nömrəsində dərc olunub.
Məlumata görə, bu bölgələri təmsil edən ortastatistik oğlan və qız abituriyentlər qəbul
imtahanlarında müvafiq olaraq 265 və 305-dən çox bal toplayıblar.
"Xızı rayonu istisna olmaqla, digər bütün bölgələr üzrə qız abituriyentlərin imtahan nəticələri oğlanların nəticələrindən yüksəkdir. Bu özünü Oğuz, Şahbuz, Hacıqabul, Naxçıvan şəhəri, Daşkəsən, Babək, Ağstafa, Qəbələ, Xocavənd, Qazax, Beyləqan və Qubadlı rayonları üzrə daha qabarıq göstərir. Həmin bölgələrin ortastatistik qız abituriyentlərinin göstəriciləri oğlanların göstəricilərindən ən azı 60 bal çoxdur".
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