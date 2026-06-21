https://news.day.az/azerinews/1843020.html 1 qəpiyə satılan həmin yumurtalar barədə iddialar yayıldı - VİDEO Son günlər bəzi marketlərdə yumurtanın 1-3 qəpiyə təklif olunması diqqət çəkir. Day.Az bakues.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bunu yay mövsümündə məhsulun saxlanmasının çətinləşməsi, ixracın azalması və bazarda təklifin artması ilə izah edirlər.
1 qəpiyə satılan həmin yumurtalar barədə iddialar yayıldı - VİDEO
Son günlər bəzi marketlərdə yumurtanın 1-3 qəpiyə təklif olunması diqqət çəkir.
Day.Az bakues.az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bunu yay mövsümündə məhsulun saxlanmasının çətinləşməsi, ixracın azalması və bazarda təklifin artması ilə izah edirlər.
Assosiasiya sədri Mürvət Həsənli də bildirib ki, temperaturun yüksəlməsi toyuqların məhsuldarlığını artırıb və bu da qiymətlərin aşağı düşməsinə gətirib çıxarıb.
Sosial şəbəkələrdə isə ucuz satılan yumurtaların keyfiyyəti ilə bağlı müxtəlif iddialar yayılmaqdadır.
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