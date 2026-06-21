“Qarabağ” futbolçusu Bədavi Hüseynovla yeni müqavilə imzalayıb

"Qarabağ" futbolçusu Bədavi Hüseynovla müqavilə müddətini uzadıb.

Klubdan AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan millisinin müdafiəçisi ilə yeni bir illik sözləşmə imzalanıb. Razılaşmaya əsasən, Bədavi Hüseynov 2027-ci ilin yayına qədər komandanın uğurları üçün mübarizə aparacaq.

2012-ci ildən "Qarabağ"ın formasını geyinən Hüseynov komandanın heyətində Premyer Liqada 267 oyunda 5 qol vurub. O, Ağdam təmsilçisi ilə 11 dəfə Azərbaycan çempionu, 5 dəfə ölkə kubokunun qalibi olub, millidə 82 matçda 1 dəfə fərqlənib.