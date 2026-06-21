https://news.day.az/azerinews/1843046.html “Qarabağ” futbolçusu Bədavi Hüseynovla yeni müqavilə imzalayıb "Qarabağ" futbolçusu Bədavi Hüseynovla müqavilə müddətini uzadıb. Klubdan AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan millisinin müdafiəçisi ilə yeni bir illik sözləşmə imzalanıb. Razılaşmaya əsasən, Bədavi Hüseynov 2027-ci ilin yayına qədər komandanın uğurları üçün mübarizə aparacaq.
“Qarabağ” futbolçusu Bədavi Hüseynovla yeni müqavilə imzalayıb
"Qarabağ" futbolçusu Bədavi Hüseynovla müqavilə müddətini uzadıb.
Klubdan AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan millisinin müdafiəçisi ilə yeni bir illik sözləşmə imzalanıb. Razılaşmaya əsasən, Bədavi Hüseynov 2027-ci ilin yayına qədər komandanın uğurları üçün mübarizə aparacaq.
2012-ci ildən "Qarabağ"ın formasını geyinən Hüseynov komandanın heyətində Premyer Liqada 267 oyunda 5 qol vurub. O, Ağdam təmsilçisi ilə 11 dəfə Azərbaycan çempionu, 5 dəfə ölkə kubokunun qalibi olub, millidə 82 matçda 1 dəfə fərqlənib.
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