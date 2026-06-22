https://news.day.az/azerinews/1843185.html Bakıda avtomobillərdən oğurluq edildi Qaradağ rayonunda "Toyota" və "Opel" markalı avtomobillərdən oğurluq edilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Day.Az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən T.Sadıqov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Bakıda avtomobillərdən oğurluq edildi
Qaradağ rayonunda "Toyota" və "Opel" markalı avtomobillərdən oğurluq edilməsi barədə polisə məlumat daxil olub.
Day.Az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən T.Sadıqov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırmalarla məlum olub ki, o, nəqliyyat vasitələrinin qapısının açıq olmasından istifadə edərək pul vəsaitləri və 2 ədəd mobil telefonu talayıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
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