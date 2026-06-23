https://news.day.az/azerinews/1843510.html Prezident İlham Əliyev və Prezident Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada birgə nahar ediblər - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov iyunun 23-də Şuşada birgə nahar ediblər. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev və Prezident Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada birgə nahar ediblər - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov iyunun 23-də Şuşada birgə nahar ediblər.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
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