Prezident İlham Əliyev və Prezident Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada birgə nahar ediblər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov iyunun 23-də Şuşada birgə nahar ediblər.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

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