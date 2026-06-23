https://news.day.az/azerinews/1843569.html “Zirə”yə yeni futbolçu TRANSFERİ - FOTO "Zirə" yeni futbolçu transfer edib. Day.Az xəbər verir ki, komanda Da Silva Tavareş Vieranı heyətinə qatıb. Portuqaliyalı yarımmüdafiəçi ilə 2 illik müqavilə bağlanılıb.
“Zirə”yə yeni futbolçu TRANSFERİ - FOTO
"Zirə" yeni futbolçu transfer edib.
Day.Az xəbər verir ki, komanda Da Silva Tavareş Vieranı heyətinə qatıb. Portuqaliyalı yarımmüdafiəçi ilə 2 illik müqavilə bağlanılıb.
Qeyd edək ki, 29 yaşlı futbolçu daha əvvəl ölkəsinin "Feyrense", "Sanxoanense", "Salqeyruş", "Qondomar", "Akademiko Viseu", "Espinyo", "San Jo de Ver", "Beyra Mar" və Kiprin "Olimpiakos"(Nikosiya) klublarında çıxış edib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре