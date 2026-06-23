Bakıda daha bir küçədə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq
Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən Əhməd Rəcəbli küçəsinin bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq qismən məhdudlaşdırılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Qurumun Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, təmir işləri səbəbindən Əhməd Rəcəbli küçəsinin Albert Aqarunov və Fətəli xan Xoyski küçələri arasındakı hissəsində 23 iyun saat 23:00-dan 25 iyun saat 23:00-dək hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq.
"Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq Əhməd Rəcəbli küçəsinin Albert Aqarunov küçəsi ilə Fətəli xan Xoyski küçəsi arasındakı hissəsində 23 iyun saat 23:00-dan 25 iyun saat 23:00-dək nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq".
Agentliyin Mətbuat Xidmətindən əlavə edilib ki, AAYDA sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmağı, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə və yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyi xahiş edir.
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