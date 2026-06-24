Tək yaşayan qadınların pensiyaya daha tez çıxması MÜMKÜNDÜRMÜ? - VİDEO
Pensiya ilə bağlı yeniliklər hər zaman diqqət mərkəzindədir.
Day.Az Xəzərxəbər-ə istinadən xəbər verir ki, Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovun fikrincə, tək yaşayan qadınlara pensiya sahəsində əlavə güzəştlərin tətbiqi məqsədəuyğun ola bilər.
Onun sözlərinə görə, belə bir yanaşma həmin kateqoriyadan olan insanların sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsinə xidmət edər.
Qeyd olunur ki, Azərbaycanda qadınlar üçün pensiya yaşının artırılması prosesi davam edir və yaxın həftədən etibarən bu yaş həddi 6 ay yüksəldilərək 65-ə çatdırılacaq.
Ekspertlərin və millət vəkilinin səsləndirdiyi bu təkliflər fonunda məsələ yenidən ictimai müzakirəyə çıxarılıb.
Ətraflı videomaterialda:
Nəsimi Ələsgərli
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