https://news.day.az/azerinews/1844505.html Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndəriləcək Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndəriləcək. Day.Az xəbər verir ki, sabah Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 11 vaqon buğda göndəriləcək.
Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndəriləcək
Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndəriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, sabah Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 11 vaqon buğda göndəriləcək.
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