https://news.day.az/azerinews/1844514.html Şamaxıda Ağsu çayı daşdı - hərəkət iflic oldu - VİDEO Şamaxının Qəleybuğurd kəndindən keçən Ağsu çayının daşması nəticəsində hərəkət tamamilə dayanıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, güclü yağışlardan sonra yaranan sel səbəbindən infrastruktur iflic olub, insanlar yollarda çarəsiz vəziyyətdə qalıblar.
Şamaxıda Ağsu çayı daşdı - hərəkət iflic oldu - VİDEO
Şamaxının Qəleybuğurd kəndindən keçən Ağsu çayının daşması nəticəsində hərəkət tamamilə dayanıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, güclü yağışlardan sonra yaranan sel səbəbindən infrastruktur iflic olub, insanlar yollarda çarəsiz vəziyyətdə qalıblar. Ərazidə nəqliyyatın hərəkəti qeyri-mümkün olduğundan vətəndaşlar traktorlar sayəsində çayı keçməyə çalışırlar.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
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