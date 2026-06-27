Şamaxıda Ağsu çayı daşdı - hərəkət iflic oldu

Şamaxının Qəleybuğurd kəndindən keçən Ağsu çayının daşması nəticəsində hərəkət tamamilə dayanıb.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, güclü yağışlardan sonra yaranan sel səbəbindən infrastruktur iflic olub, insanlar yollarda çarəsiz vəziyyətdə qalıblar. Ərazidə nəqliyyatın hərəkəti qeyri-mümkün olduğundan vətəndaşlar traktorlar sayəsində çayı keçməyə çalışırlar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: