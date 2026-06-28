https://news.day.az/azerinews/1844603.html "Mançester Siti" mərakeşli yarımmüdafiəçini transfer etmək istəyir "Mançester Siti" mərakeşli yarımmüdafiəçi Ayyub Buaddinin transferi ilə bağlı "Lill"lə danışıqlara başlayıb. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, İngiltərə klubu artıq "Lill"in oyunçusu ilə ilkin əlaqə qurub. Buaddi "Lill"in yetirməsidir. O, ötən mövsüm bütün yarışlarda 42 oyun keçirib və bir məhsuldar ötürmə edib.
"Mançester Siti" mərakeşli yarımmüdafiəçini transfer etmək istəyir
"Mançester Siti" mərakeşli yarımmüdafiəçi Ayyub Buaddinin transferi ilə bağlı "Lill"lə danışıqlara başlayıb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, İngiltərə klubu artıq "Lill"in oyunçusu ilə ilkin əlaqə qurub.
Buaddi "Lill"in yetirməsidir. O, ötən mövsüm bütün yarışlarda 42 oyun keçirib və bir məhsuldar ötürmə edib. Ayyubun "Lill"lə müqavilə müddəti 2029-cu il iyunun 30-na qədərdir.
Mərakeş millisinin üzvünün "Barselona", "Real", "Arsenal", PSJ, "Bavariya"nın transfer siyahısında yer alıb.
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