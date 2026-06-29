Rezidentlər indiyədək 567 milyon manat vəsaitə qənaət ediblər
Rezidentlər indiyədək 567 milyon manat vəsaitə qənaət ediblər.
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyindən Day.Az-a bildirilib ki, sənaye parklarında tətbiq olunan güzəşt mexanizmləri investorlar üçün əlverişli biznes mühiti formalaşdırmaqla yanaşı, istehsalın genişlənməsinə və qeyri-neft sənayesinin inkişafına mühüm töhfə verir.
10 il müddətinə vergi güzəştləri çərçivəsində rezidentlər əmlak, torpaq və mənfəət vergilərindən azad olunurlar. Gömrük və ƏDV güzəştləri sayəsində istehsal məqsədilə idxal olunan texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğular ƏDV və gömrük rüsumlarından azad edilir.
Tətbiq olunan güzəştlər nəticəsində sənaye parklarının rezidentləri indiyədək 567 milyon manat, təkcə 2025-ci ildə isə 42,3 milyon manat vəsaitə qənaət ediblər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре