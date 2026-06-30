https://news.day.az/azerinews/1844941.html Azərbaycan nefti bahalaşdı Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 1,24 dollar və ya 1,67% bahalaşaraq 75,60 ABŞ dolları olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 74,36 ABŞ dolları təşkil edib.
Azərbaycan nefti bahalaşdı
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 1,24 dollar və ya 1,67% bahalaşaraq 75,60 ABŞ dolları olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 74,36 ABŞ dolları təşkil edib.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb
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