Müəllimi güllələməkdə təqsirləndirilən yeniyetmənin məhkəməsində ittiham aktı elan edilib
"İdrak" liseyində müəllimi güllələməkdə təqsirləndirilən yeniyetmənin cinayət işi üzrə məhkəmə iclasında ittiham aktı elan edilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə
təqsirləndirilən şəxsin vəkili Rəşad Mirmehdizadə müdafiə etdiyi şəxsin yanında əyləşdirilməsini xahiş edib.
Vəsatət təmin edilib.
Vəkilin ikinci vəsatəti prosesin qapalı keçilməsini ilə bağlı olub.
Məhkəmə vəsatəti təmin etməyib.
Daha sonra prokuror ittiham aktını elan edib.
İttihama görə, Şəhla Kamilova şagirdə irad bildirib. Bu zaman şagird onun iradını özünə hörmətsizlik kimi qəbul edib.
Daha sonra yeniyetmə atası Samir Şirinov tərəfindən gizlədilən ov tüfəngini və patron darağını öz otağına aparıb. Patronu darağa yerləşdirib və çantasında gizlədib. O, tüfəngi gözətçinin çantalara baxmadığı üçün rahatlıqla liseyə keçirə bilib. Daha sonra odlu silahı atəşə hazır vəziyyətə gətirib və müəllim Şəhla Kamilovanın olduğu otağa gətirərək atəş açdıqdan sonra oranı tərk edib.
İttihama münasibət bildirən təqsirləndirilən özünü qismən təqsirli bilib.
Məhkəmənin növbəti iclas iyulun 24-nə təyin olunub.
Qeyd edək ki, hadisə 2026-cı il fevralın 6-da Bakının Binəqədi rayonunda yerləşən özəl "İdrak" liseyində baş verib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şagird saxlanılıb. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 29, 120.2.2-ci (Xuliqanlıq niyyəti ilə adam öldürməyə cəhd) maddəsi ilə yekun ittiham elan olunub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре