https://news.day.az/azerinews/1845319.html Göldə 53 yaşlı həkimin meyiti tapıldı Goranboyda göldən meyit tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Səfikürd kəndində qeydə alınıb. Rayon sakini 1973-cü il təvəllüdlü Sevda Nəbiyevanın meyiti Səfikürd gölündə aşkarlanıb. Hadisə yerinə polis və prokrorluq əməkdaşları cəlb edilib.
Göldə 53 yaşlı həkimin meyiti tapıldı
Goranboyda göldən meyit tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Səfikürd kəndində qeydə alınıb. Rayon sakini 1973-cü il təvəllüdlü Sevda Nəbiyevanın meyiti Səfikürd gölündə aşkarlanıb.
Hadisə yerinə polis və prokrorluq əməkdaşları cəlb edilib.
Məlumata görə, göldən meyiti tapılan qadın Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasının həkimi olub.
Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.
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