İşaxtaranlar üçün yeni imkanlar: İçərişəhərdə Əmək Yarmarkası keçirilib - FOTO
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi və "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə İçərişəhərdə əmək yarmarkası baş tutub. Aktiv məşğulluq tədbirində iştirak edənlər təqdim edilən iş elanları və onların tələbləri ilə yaxından maraqlanıblar. İşəgötürənlər isə öz növbəsində müəssisələrinin fəaliyyət istiqamətləri, əməkdaş seçimində prioritet kriteriyalar və işə qəbul prosesi haqqında ətraflı məlumat veriblər.
Day.Az xəbər verir ki, böyük marağa səbəb olan yarmarkada 33 işəgötürən tərəfindən ümumilikdə 322 aktiv iş yeri təqdim edilib. Ziyarətçilərə mövcud ştatlar üzrə əmək öhdəlikləri barədə ətraflı məlumat verilib, müraciət edən şəxslərin şəxsi məlumat vərəqələri (tərcümeyi-halları) qəbul edilib və uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb.
Yarmarkada Agentliyin Bakı Peşə Hazırlığı Mərkəzi və Mərkəzi Karyera filialı da öz xüsusi stendləri ilə fəal iştirak ediblər. Proses çərçivəsində işsiz və işaxtaran şəxslərə reallaşdırılan peşə kursları, müraciət qaydaları barədə geniş məlumat verilib, həmçinin onlara peşəkar karyera məsləhəti xidmətləri göstərilib. Eyni zamanda, tədbirə qatılan vətəndaşlar Agentlik tərəfindən icra olunan digər aktiv məşğulluq layihələri barədə də faydalı məlumatlar almaq imkanı əldə ediblər.
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