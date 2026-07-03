İbrahim Tatlısesin xəstəxanadan görüntüsü yayıldı - FOTO
Türkiyəli müğənni İbrahim Tatlıses sosial şəbəkədə etdiyi yeni paylaşımı ilə izləyicilərinin diqqətini cəlb edib.
Day.Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, əməliyyatdan sonra fizioterapiya müalicəsini davam etdirən sənətçi bu dəfə xəstəxananın həyətində çəkdirdiyi fotonu şəxsi sosial media hesabında yayımlayıb.
İbrahim Tatlıses paylaşımına "Xəstəxananın həyətində sərin axşamın dadını çıxarıram" sözlərini əlavə edib. Sənətçinin paylaşımı qısa müddətdə çoxsaylı bəyənmə və şərh toplayaraq pərəstişkarları tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Müğənninin səhhəti ilə bağlı paylaşımı sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb və izləyicilər ona tezliklə tam sağalması arzularını çatdırıblar.
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