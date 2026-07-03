Cənubi Qafqazda sülh Avropanın rifahına töhfə verəcək - Avrokomissar
Avropa İttifaqı regional əlaqəliliyin inkişaf etdirilməsi məqsədilə Ankara, Bakı və Yerevanda yüksək səviyyəli danışıqlar aparıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının genişlənmə məsələləri üzrə Avrokomissar Marta Kos öz rəsmi "X" səhifəsində yazıb.
"Mən indicə Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistandan qayıtmışam. Burada əlaqəliliyin inkişafı istiqamətində işimizi növbəti mərhələyə keçirdik. Bu, Avropa ilə Asiya arasında ticarət və enerji marşrutlarının şaxələndirilməsi ilə yanaşı, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərqərar olmasına da töhfə verə bilər. Genişlənmə və qarşılıqlı əlaqənin inkişafı bir-biri ilə sıx bağlıdır. Hər ikisi Avropanın sabitliyinin, rifahının və təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə xidmət edir", - deyə Marta Kos vurğulayıb.
Xatırladaq ki, iyulun 1-2-də Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen və Avropa Komissiyasının genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos Azərbaycana və Ermənistana səfər ediblər.
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