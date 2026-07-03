https://news.day.az/azerinews/1845804.html Abşeronda oğurluq edən 3 nəfər saxlanıldı Abşeron rayonu ərazisində ümumi dəyəri 12000 manat olan naqil oğurlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 20 yaşlı H.Yusubov və əvvəllər məhkum olunmuş 35 yaşlı A.Köçərli müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Abşeronda oğurluq edən 3 nəfər saxlanıldı
Abşeron rayonu ərazisində ümumi dəyəri 12000 manat olan naqil oğurlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 20 yaşlı H.Yusubov və əvvəllər məhkum olunmuş 35 yaşlı A.Köçərli müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, rayon ərazisində obyektlərin birindən oyun aparatı talamaqda şübhəli bilinən 21 yaşlı İ.Tağıyev də polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
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