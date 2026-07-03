Salyanda ağır qəza, sürücü yaralanıb

Salyan rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az-ın əldə etdiyi məlumata görə, "Chevrolet" markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirməsi nəticəsində qəza edib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq dəmir bardurlara dəyib. 

Qəza zamanı sürücü baş nahiyəsindən yaralanıb.

Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.