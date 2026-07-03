https://news.day.az/azerinews/1845877.html Salyanda ağır qəza, sürücü yaralanıb - FOTO Salyan rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Milli.Az-ın əldə etdiyi məlumata görə, "Chevrolet" markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirməsi nəticəsində qəza edib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq dəmir bardurlara dəyib. Qəza zamanı sürücü baş nahiyəsindən yaralanıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.
Salyanda ağır qəza, sürücü yaralanıb - FOTO
Salyan rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Milli.Az-ın əldə etdiyi məlumata görə, "Chevrolet" markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirməsi nəticəsində qəza edib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq dəmir bardurlara dəyib.
Qəza zamanı sürücü baş nahiyəsindən yaralanıb.
Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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