https://news.day.az/azerinews/1845900.html XİN ABŞ-ni təbrik edib - FOTO Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ABŞ-ni təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı XİN-in "X"dəki hesabında paylaşım olunub. "Amerika Birləşmiş Ştatları Müstəqillik Gününü qeyd etdiyi və müstəqilliyinin 250 illiyini qeyd etdiyi bir vaxtda, bu tarixi hadisə münasibətilə Amerika xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik.
XİN ABŞ-ni təbrik edib - FOTO
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ABŞ-ni təbrik edib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı XİN-in "X"dəki hesabında paylaşım olunub.
"Amerika Birləşmiş Ştatları Müstəqillik Gününü qeyd etdiyi və müstəqilliyinin 250 illiyini qeyd etdiyi bir vaxtda, bu tarixi hadisə münasibətilə Amerika xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik.
4 İyul bayramınız mübarək və bu əlamətdar hadisə münasibətilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı çatdırırıq!", - paylaşımda qeyd olunur.
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