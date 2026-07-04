XİN ABŞ-ni təbrik edib

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ABŞ-ni təbrik edib.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı XİN-in "X"dəki hesabında paylaşım olunub.

"Amerika Birləşmiş Ştatları Müstəqillik Gününü qeyd etdiyi və müstəqilliyinin 250 illiyini qeyd etdiyi bir vaxtda, bu tarixi hadisə münasibətilə Amerika xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik.

4 İyul bayramınız mübarək və bu əlamətdar hadisə münasibətilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı çatdırırıq!", - paylaşımda qeyd olunur.