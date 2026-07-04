https://news.day.az/azerinews/1845905.html Bu şəhərin bir hissəsində qaz olmayacaq Cəlilabad şəhərinin bir hissəsində qaz olmayacaq. Day.Az xəbər verir ki, xəbər verir ki, bu barədə Lənkəran Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Bu şəhərin bir hissəsində qaz olmayacaq
Cəlilabad şəhərinin bir hissəsində qaz olmayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, xəbər verir ki, bu barədə Lənkəran Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar olaraq iyulun 6-sı saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Cəlilabad şəhərinin Heydər Əliyev prospektinin, Azərbaycan, M.Hüseynzadə və 20 Yanvar küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
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