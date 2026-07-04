https://news.day.az/azerinews/1845912.html Bakıda 90 yaşlı kişi turnikdən yıxılaraq ölüb Bakının Binəqədi rayonunda bədbəxt hadisə ölümə səbəb olub. Day.Az xəbər verir ki, hadisə M. Rəsulzadə qəsəbəsinin İlham Hacıyev küçəsində qeydə alınıb. 1936-cı il təvəllüdlü Tofiq Bəşir oğlu Rüstəmov yaşadığı evdə turnikdə məşq edərkən yıxılıb. Ağır xəsarətlər alan yaşlı kişi təcili olaraq Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılıb.
Bakıda 90 yaşlı kişi turnikdən yıxılaraq ölüb
Bakının Binəqədi rayonunda bədbəxt hadisə ölümə səbəb olub.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə M. Rəsulzadə qəsəbəsinin İlham Hacıyev küçəsində qeydə alınıb.
1936-cı il təvəllüdlü Tofiq Bəşir oğlu Rüstəmov yaşadığı evdə turnikdə məşq edərkən yıxılıb. Ağır xəsarətlər alan yaşlı kişi təcili olaraq Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılıb.
Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. T.Rüstəmov aldığı xəsarətlərdən vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır./teleqraf
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