https://news.day.az/azerinews/1846898.html Yaşa görə verilən müavinət məbləği artırıla bilər? - VİDEO 65 yaşına çatmasına baxmayaraq əmək pensiyası ala bilməyən vətəndaşlara verilən yaşa görə müavinətin artırılması ilə bağlı təkliflər gündəmdədir. Hazırda bu kateqoriyadan olan şəxslərə aylıq 220 manat müavinət ödənilir.
Yaşa görə verilən müavinət məbləği artırıla bilər? - VİDEO
65 yaşına çatmasına baxmayaraq əmək pensiyası ala bilməyən vətəndaşlara verilən yaşa görə müavinətin artırılması ilə bağlı təkliflər gündəmdədir. Hazırda bu kateqoriyadan olan şəxslərə aylıq 220 manat müavinət ödənilir.
Day.Az Xəzərxəbər-ə istinadən xəbər verir ki, deputat Vüqar Bayramov müavinətin artırılması ilə bağlı təkliflərin təqdim olunduğunu və bununla bağlı maliyyə qiymətləndirilməsi aparıldıqdan sonra qərar verilə biləcəyini bildirib.
O, qeyd edib ki, təklifin həyata keçirilməsi yaşa görə müavinət alan şəxslərin sosial təminatının daha da gücləndirilməsinə imkan yarada bilər.
Ətraflı videomaterialda:
Nəsimi Ələsgərli
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