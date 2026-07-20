https://news.day.az/azerinews/1849045.html İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu - VİDEO DÇ-2026-nın 104-cü oyunu olan İspaniya - Argentina final qarşılaşması başladı.

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu - VİDEO

Azərbaycanca, 20 июля 2026 02:02 (UTC +04:00) 499
İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu

İspaniya futbol millisi DÇ-2026-nın qalibi olub.

Day.Az İdman.Biz-ə isitnadən xəbər verir ki, Luis de la Fuentenin rəhbərlik etdiyi komanda finalda son dünya çempionu Argentinanı əlavə vaxtda 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da İspaniya tarixində ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanıb.

ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatının İst-Ruterford şəhərindəki "MetLife" stadionunda keçirilən qarşılaşmanın əsas vaxtında hesab açılmayıb.

Matçın 90+3-cü dəqiqəsində Argentina millisinin yarımmüdafiəçisi Enso Fernandes ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub. O, Pau Kubarsiyə qarşı qayda pozuntusuna görə komandasını azlıqda qoyub.

İspaniya say üstünlüyündən əlavə vaxtın 106-cı dəqiqəsində yararlanıb. Ferran Torres fərqlənərək görüşdə yeganə qolun müəllifi olub və komandasına dünya çempionluğunu qazandırıb.

Qarşılaşmanı sloveniyalı FIFA referisi Slavko Vinçiç idarə edib.

İspaniya yarımfinalda Fransaya 2:0, Argentina isə İngiltərəyə 2:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Argentina DÇ-2022-nin finalında Fransanı penaltilər seriyasında məğlub edərək dünya çempionu olmuşdu.

01:19

DÇ-2026-nın final oyununda əsas vaxt başa çatdı. Oyunda hesab açılmadı. Qarşılaşmada əlavə vaxt oynanılacaq.

00:10

İspaniya və Argentina milliləri arasında keçirilən DÇ-2026-nın final oyununda ikinci hissə başlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, birinci hissədə qapılar toxunulmaz olaraq qalıb - 0:0. 

23:56

İspaniya və Argentina milliləri arasında keçirilən DÇ-2026-nın final oyununda birinci hissə başa çatıb.

Day.Az xəbər verir ki, birinci hissədə qapılar toxunulmaz olaraq qalıb - 0:0. 

23:05

DÇ-2026-nın 104-cü oyunu olan İspaniya - Argentina final qarşılaşması başladı.

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Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 081
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 1 052
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 1 030
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 341
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 1 066
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 737
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 522
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 3 026
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 014
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 665
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 1 021
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 085
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 109
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 661
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 348
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 3 416
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 848
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 634
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 156
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 090
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 756
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 23 октября 14:44 (UTC+04), В мире 3 613
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 903
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 1 095
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 23 октября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 646
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 23 октября 14:17 (UTC+04), Культура 654
Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 664
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 1 102
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 818
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 1 131
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 1 151
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 146
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В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 902
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 773
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 708
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 834
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 696
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