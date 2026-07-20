İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu - VİDEO
İspaniya futbol millisi DÇ-2026-nın qalibi olub.
Day.Az İdman.Biz-ə isitnadən xəbər verir ki, Luis de la Fuentenin rəhbərlik etdiyi komanda finalda son dünya çempionu Argentinanı əlavə vaxtda 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da İspaniya tarixində ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanıb.
ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatının İst-Ruterford şəhərindəki "MetLife" stadionunda keçirilən qarşılaşmanın əsas vaxtında hesab açılmayıb.
Matçın 90+3-cü dəqiqəsində Argentina millisinin yarımmüdafiəçisi Enso Fernandes ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub. O, Pau Kubarsiyə qarşı qayda pozuntusuna görə komandasını azlıqda qoyub.
İspaniya say üstünlüyündən əlavə vaxtın 106-cı dəqiqəsində yararlanıb. Ferran Torres fərqlənərək görüşdə yeganə qolun müəllifi olub və komandasına dünya çempionluğunu qazandırıb.
Qarşılaşmanı sloveniyalı FIFA referisi Slavko Vinçiç idarə edib.
İspaniya yarımfinalda Fransaya 2:0, Argentina isə İngiltərəyə 2:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Argentina DÇ-2022-nin finalında Fransanı penaltilər seriyasında məğlub edərək dünya çempionu olmuşdu.
01:19
DÇ-2026-nın final oyununda əsas vaxt başa çatdı. Oyunda hesab açılmadı. Qarşılaşmada əlavə vaxt oynanılacaq.
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İspaniya və Argentina milliləri arasında keçirilən DÇ-2026-nın final oyununda ikinci hissə başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, birinci hissədə qapılar toxunulmaz olaraq qalıb - 0:0.
23:56
İspaniya və Argentina milliləri arasında keçirilən DÇ-2026-nın final oyununda birinci hissə başa çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, birinci hissədə qapılar toxunulmaz olaraq qalıb - 0:0.
23:05
DÇ-2026-nın 104-cü oyunu olan İspaniya - Argentina final qarşılaşması başladı.
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