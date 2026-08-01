ABŞ daha 43 Çin şirkətini sanksiyalar siyahısına daxil edib
ABŞ Çinə qarşı sanksiyaları genişləndirərək daha 43 Çin şirkətini sanksiyalar siyahısına daxil edib.
APA xəbər verir ki, ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasına görə, qərar Uyğurların Məcburi Əməyinin Qarşısının Alınması Qanunu çərçivəsində qəbul edilib.
Vaşinqton bu şirkətlərin məhsullarının Sincan Uyğur Muxtar Bölgəsində məcburi əməyin nəticəsində istehsal olunduğunu əsas gətirərək onların ABŞ-a idxalını qadağan edib.
Yeni qərarla sanksiya siyahısındakı şirkətlərin sayı 187-yə yüksəlib ki, bu da əvvəlki göstəricidən təxminən 30 faiz çoxdur.
Bu, indiyədək bir dəfəyə ən çox Çin şirkətinin siyahıya salındığı qərar hesab olunur və 3 avqustdan qüvvəyə minəcək.
ABŞ administrasiyası bildirir ki, məqsəd Amerika bazarına məcburi əməyin nəticəsində istehsal olunduğu iddia edilən məhsulların daxil olmasının qarşısını almaqdır. Çin isə bu ittihamları rədd edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре