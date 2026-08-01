https://news.day.az/azerinews/1851428.html ABŞ daha 43 Çin şirkətini sanksiyalar siyahısına daxil edib ABŞ Çinə qarşı sanksiyaları genişləndirərək daha 43 Çin şirkətini sanksiyalar siyahısına daxil edib. APA xəbər verir ki, ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasına görə, qərar Uyğurların Məcburi Əməyinin Qarşısının Alınması Qanunu çərçivəsində qəbul edilib.

ABŞ daha 43 Çin şirkətini sanksiyalar siyahısına daxil edib

Azərbaycanca, 1 августа 2026 09:43 (UTC +04:00) 314
ABŞ daha 43 Çin şirkətini sanksiyalar siyahısına daxil edib

ABŞ Çinə qarşı sanksiyaları genişləndirərək daha 43 Çin şirkətini sanksiyalar siyahısına daxil edib.

APA xəbər verir ki, ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasına görə, qərar Uyğurların Məcburi Əməyinin Qarşısının Alınması Qanunu çərçivəsində qəbul edilib.

Vaşinqton bu şirkətlərin məhsullarının Sincan Uyğur Muxtar Bölgəsində məcburi əməyin nəticəsində istehsal olunduğunu əsas gətirərək onların ABŞ-a idxalını qadağan edib.

Yeni qərarla sanksiya siyahısındakı şirkətlərin sayı 187-yə yüksəlib ki, bu da əvvəlki göstəricidən təxminən 30 faiz çoxdur.

Bu, indiyədək bir dəfəyə ən çox Çin şirkətinin siyahıya salındığı qərar hesab olunur və 3 avqustdan qüvvəyə minəcək.

ABŞ administrasiyası bildirir ki, məqsəd Amerika bazarına məcburi əməyin nəticəsində istehsal olunduğu iddia edilən məhsulların daxil olmasının qarşısını almaqdır. Çin isə bu ittihamları rədd edir.

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Президент Ильхам Алиев: ASAN xidmət является уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес 5 ноября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 629
Армения и Турция переходят к прямому оформлению торговли 5 ноября 11:25 (UTC+04), В мире 1 289
Средняя пенсия увеличится на 45 манатов 5 ноября 11:21 (UTC+04), Общество 853
Представитель ООН подчеркнул достижения Азербайджана в сфере госуслуг 5 ноября 11:18 (UTC+04), Общество 606
Сборная Азербайджана по футзалу проведет исторический матч в Лянкяране 5 ноября 11:15 (UTC+04), Спорт 632
В Азербайджане повысят прожиточный минимум 5 ноября 11:11 (UTC+04), Общество 5 461
В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости 5 ноября 11:08 (UTC+04), Общество 662
МЧС предупредило население 5 ноября 11:04 (UTC+04), Общество 768
Трамп допустил отказ Вэнса от президентской гонки в США 5 ноября 11:00 (UTC+04), В мире 1 308
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему» 5 ноября 10:57 (UTC+04), Официальная хроника 5 922
BMT Azərbaycana xüsusi sertifikat təqdim edib - FOTO 5 ноября 10:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 283
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 5 ноября 10:47 (UTC+04), Общество 667
Cinayətdə şübhəli bilinən 62 nəfər tutuldu 5 ноября 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 249
Азербайджан нацелился на рост производства аквакультуры к 2030 году 5 ноября 10:40 (UTC+04), Экономика 1 277
Доходы госбюджета от АЧГ и «Шахдениз» покажут противоположную динамику 5 ноября 10:36 (UTC+04), Экономика 1 341
Армяно-иранский тандем и «персидское» наследие: правда о Голубой мечети - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 5 ноября 10:30 (UTC+04), Политика 5 589
В Баку состоялся Саммит ООН по инновациям в госуправлении - ФОТО 5 ноября 10:25 (UTC+04), Политика 5 497
В Баку состоялся I Форум по аквакультуре - ФОТО 5 ноября 10:19 (UTC+04), Экономика 1 340
Самвела Карапетяна арестовали на месяц 5 ноября 10:11 (UTC+04), В мире 1 348
В Баку водителя Tesla арестовали за громкую музыку 5 ноября 10:08 (UTC+04), Общество 784
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 5 ноября 10:05 (UTC+04), Туризм
Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора 5 ноября 09:54 (UTC+04), Общество 693
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