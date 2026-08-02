https://news.day.az/azerinews/1851619.html Finlandiya donuz taunu ilə əlaqədar Rusiya ilə sərhəddəki ov keçidlərini bağlayıb Finlandiyanın Cənub-Şərqi Sərhəd Mühafizəsi Afrika donuz taunu ilə yoluxmuş heyvanların ölkəyə daxil olmasının qarşısını almaq üçün Rusiya ilə sərhəd boyunca heyvanların keçidini müvəqqəti bağlayıb. Bu barədə AZƏRTAC xarici mediaya istinadla xəbər verir.
Finlandiya donuz taunu ilə əlaqədar Rusiya ilə sərhəddəki ov keçidlərini bağlayıb
Finlandiyanın Cənub-Şərqi Sərhəd Mühafizəsi Afrika donuz taunu ilə yoluxmuş heyvanların ölkəyə daxil olmasının qarşısını almaq üçün Rusiya ilə sərhəd boyunca heyvanların keçidini müvəqqəti bağlayıb.
Bu barədə AZƏRTAC xarici mediaya istinadla xəbər verir.
"Cənub-Şərqi Finlandiya Sərhəd Agentliyi Afrika donuz taunu səbəbindən şərq sərhəd hasarındakı ov keçidlərini qeyri-müəyyən müddətə bağlayıb", - deyə məlumatda vurğulanıb.
Qeyd edək ki, Afrika donuz taunu insanlar üçün təhlükə yaratmır. Bu virus kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vura bilir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре