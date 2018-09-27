В Центре мугама состоялся концерт, посвященный творчеству легендарного ханенде Сахавета Мамедова

В Международном центре мугама состоялся прекрасный концерт в рамках совместного проекта Центра мугама и телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского Телевидения и Радио под названием "Yaradanlar və yaşadanlar".

Концерт был посвящен творчеству легендарного ханенде Сахавета Мамедова. Любимого многими исполнителя часто называют "золотым голосом Азербайджана" и "Карабахским соловьём", а записи его исполнения до сих пор популярны среди меломанов. Мугамы в его исполнении оставили навсегда свой след в искусстве Азербайджана.

Концерт в этот вечер собрал в стенах Центра мугама истинных ценителей этого жанра музыки, который вместе с искусством исполнения на кеманче и таре входит в Репрезентативный список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО.

В исполнении талантливых музыкантов и ансамбля в рамках концертной программы, составленной народным артистом Азербайджана Агаджабраилом Абасалиевым, прозвучали тасниф "Dilkeş", народная песня "Sarı bülbül", песни Адиля Герая "Yar gəldi", "Sev məni" Гулу Аскерова, "Külək" Алекпера Тагиева, "Ay çiçək"Халеддина Халилова, "Azad bir quşdum" Афрасияба Бадалбейли, а также песня "Bülbül" Алекпера Тагиева.

Выступали народные артисты Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Закир Алиев, Эхтирам Гусейнов, брат Сахавета Мамедова - Фируз Сахавет, а также солисты Азербайджанского телевидения и радио Сабина Арабли, Камиля Набиева, а также Малик Гасанов.

Каждое исполнение любимых публикой талантливых артистов было встречено бурными аплодисментами.

Концерт прошел при полном аншлаге и завершился продолжительными овациями публики.

Н. Гасымова