Вчера в Международном центре мугама состоялся показ спектакля "Рог носорога" по мотивам одноименного произведения известного режиссёра-кинодраматурга Магсуда Ибрагимбекова, поставленного при участии студентов факультета "Театральное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

В постановке спектакля приняли участие студенты IV курса русского сектора драматического режиссерского факультета университета Фарида Нестеренко, Белла Климашева, Юрий Омельченко, Рауля Рзаева, Джахандар Джафарли и Тамерлан Асадов.

Сыграли в спектакле актёр Русского драматического театра им. С.Вургуна, заслуженный артист Магсуд Мамедов и студенты IV и II курсов факультета "Театральное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Руководителем проекта спектакля является завкафедры Университета культуры и искусств, доктор филологических наук, профессор Фарида Сафиева, руководители курса - народная артистка, профессор Джаннет Салимова и заслуженная артистка Сона Микаилова, сценическую речь подготовили народная артистка Аян Миркасимова и заслуженный артист Азад Шукюров, пластическое решение произведения осуществил народный артист Пярвиз Мамедрзаев, а музыкальное оформление - Айсель Азизова.

Яркая игра актёров, ясная сценическая речь и красочное оформление спектакля были по достоинству оценены зрителями.

Н. Гасымова