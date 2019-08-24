https://news.day.az/culture/1150117.html В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт Фаига Агаева - ФОТО
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт Фаига Агаева - ФОТО
24 августа в парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт народного артиста Азербайджана Фаига Агаева.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, известная звезда эстрады выступила с популярными песнями перед зрителями. Концерт, который длился более часа, был встречен большим восторгом.
Отметим, что Центр Гейдара Алиева регулярно проводит мероприятия в течение летнего сезона. Проводятся мастер-классы, занятия, конкурсы по различным видам спорта и искусства, а также концерты и танцевальные вечеринки.
Эти мероприятия организованы, чтобы жители и гости столицы эффективно и интересно проводили свой досуг, раскрывая и развивая таланты и способности молодежи.
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