В парке "Qayıdış" поселка Джоджуг Марджанлы Джебраильского района прошло мероприятие, посвященное Международному дню кулинарии. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Центра национальной кулинарии.

Мероприятие организовано Государственным агентством по туризму Азербайджана, Центром национальной кулинарии (ЦНКА) и Ассоциацией национальной кулинарии (АНКА), при поддержке министерства обороны Азербайджана и исполнительной власти Джебраильского района.

Вниманию гостей мероприятия были представлены различные блюда национальной кухни. В рамках мероприятия также были проведены мастер-классы, кулинарные конкурсы и дегустация различных блюд. Повара рассказывали гостям о кулинарных традициях нашей страны, раскрывали секреты приготовления блюд.

Большой интерес у посетителей мероприятия также вызвали печатные издания - книги, брошюры, посвященные азербайджанской кулинарии.

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