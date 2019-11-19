В Киноцентре "Низами" 18 ноября прошло торжественное открытие Недели узбекского кино в Азербайджане. В связи с проведением мероприятия в нашу страну приехала большая делегация из Узбекистана. В составе делегации заслуженная артистка Узбекистана, известная актриса Рано Шодиева.

В беседе с корреспондентом Trend Рано Шодиева рассказала о значении Недели кино, а также о том, что более 10 лет назад на международном кинофестивале в Азербайджане ее признали "Лучшей актрисой", передает Day.Az.

- Рано, как оцениваете проведение Недели узбекского кино в Азербайджане?

- Считаю, что Неделя узбекского кино - своеобразный культурный мост для дальнейшего сотрудничества в сфере кинематографии между нашими странами. На открытии Недели кино, я узнала, что оказывается, более ста лет назад первые актеры Узбекистана обучались в Азербайджане. Думаю, что взаимопонимание между Узбекистаном и Азербайджаном, дружеские, братские отношения между нашими народами в дальнейшем будут только укрепляться.

- На открытии Недели кино была вдвинута идея о производстве кинематографистами Узбекистана и Азербайджана совместного фильма. По-вашему, какой жанр заинтересует зрителей?

- Сейчас только идут переговоры о том, чтобы снять совместный фильм. Думаю, зрителей заинтересует фильм на историческую тему. Кинолента, где история Азербайджана и Узбекистана будут соприкасаться друг с другом.

- А в каких фильмах вам лично интереснее сниматься?

- Конечно, каждому актеру хочется окунуться в историю, побыть в другой эпохе. Воплотить исторический образ, каждому актеру будет почетно и интересно. Но, и работать над современными фильма тоже увлекательно.

- Знаю, что в вашей актерской судьбе город Баку сыграл значимую роль.

- Да, для меня Баку - очень родной, близкий город, потому что в 2006 году здесь на Международном кинофестивале "Восток-Запад" я завоевала приз "За лучшую женственную роль" в фильме "Родина". Поэтому вновь вернуться в Азербайджан, присутствовать на столь значимом мероприятии как Неделя узбекского кино для меня большая честь. На Недели кино я представляю фильм "Берлин - Аккурган", кстати, его снял Зульфикар Мусаков, который также является режиссером картины "Родина". "Берлин - Аккурган" - это тоже исторический фильм, где очень много исторических персонажей, фильм о войне, о трудностях, которые были в то время. Думаю, что азербайджанскому зрителю будет очень интересно увидеть историю Узбекистана того периода.

- Говорят, что на узбекском телевидении почти каждый месяц показывают азербайджанские ретро-фильмы. Скажите, вы знакомы с современным азербайджанским кино?

- К сожалению, лично я не видела современные азербайджанские фильмы, но очень хочу посмотреть. Азербайджанские кинокартины - "Свекровь", "Аршин мал алан" и другие у нас в Узбекистане все, от семилетнего ребенка до взрослого человека, знают наизусть. На все праздники на нашем телевидении демонстрируются эти фильмы.

- Расскажите о впечатлениях от визита, ведь вы были в Баку более десяти лет назад.

- Азербайджан очень теплая страна во всех смыслах, наши культуры очень похожи. Азербайджан и город Баку за эти годы очень сильно изменились. В мой предыдущий визит только строились новые здания, поднимались небоскребы. Сейчас я вижу процветающую страну, слышу много приятного о том, что здесь большое внимание уделяется образованию, культуре, что регионы развиваются, усовершенствована инфраструктура. Через пару дней наша делегация поедет в Шеки, Исмаиллы и Габалу. Говорят, что там очень красиво, хочется воочию это увидеть. Я желаю народу Азербайджана процветания!