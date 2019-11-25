23 ноября впервые в Баку на сцене Международного центра мугама выступил известный представитель классического американского джаза Джейми Дэвис. Непередаваемый теплый, мощный и чувственный баритон - все это принесло заслуженную славу американскому джазмену, которого называют шоколадным баритоном.

Как передает Day.Az, на бакинском концерте Джейми Дэвис подарил зрителям незабываемый вечер настоящего американского джаза. Джейми Дэвис представил зрителям разные стили джаза - джазовую классику, элементы блюза и соула. Поприветствовав зрителей на азербайджанском языке, исполнитель сказал, что влюбился в Баку с первого взгляда. Он выразил удовлетворение своим выступлением в таком восхитительном концертном салоне, а также приятной для музыкантов атмосферой

В этот вечер любители джаза смогли насладиться прекрасной джазовой атмосферой, в которой легенда джаза от разных стилей джаза легко переходил к классическим ариям из популярных мюзиклов, исполнив их в собственных аранжировках. Его прекрасное исполнение, а также созданная им позитивная аура была встречена бурными апплодисментами зрителей.

Отметим, что Международный центр мугама успешно осуществляет ряд многочисленных музыкальных проектов, получивших популярность среди меломанов. Мугамно-джазовые и этно-джазовые проекты Центра мугама всегда встречаются с большим интересом у зрителей. Ежегодно проводимый Бакинский международный джазовый фестиваль со сцены Международного центра мугама приходит навстречу зрителям.