В Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков прошел замечательный музыкальный вечер под названием "The Magic of Music" (Магия музыки), организованный при содействии НПО Arts Council Azerbaijan, Пространства современного искусства YARAT и PAŞA Bank, сообщает Trend Life, передает Day.Az.

Этот вечер стал музыкальным дебютом как композитора для молодого тележурналиста, педагога-филолога Оксаны Велиевой.

"С ранних лет у меня большая любовь к музыке, играла на гитаре, скрипке и фортепиано, выступала как пианист. Этот концерт - мой первый шаг на пути к композиторскому творчеству. Произведения создавались постепенно, на протяжении одно-двух лет, накапливая опыт, выражая свои чувства, эмоции и ощущения. Каждая из композиций связана с определенными событиями и мировосприятием, а в некоторых из них отражены природные феномены, творческое начало человека. Я пишу музыку по велению сердца и хочу донести ее до сердец слушателей", - сказала Trend Life перед концертом Оксана Велиева.

На открытии вечера директор департамента PR и маркетинга PAŞA Bank Сона Аббасова отметила, что позиционируя себя как социально-ответственная организация, банк за годы своей деятельности осуществил и принял непосредственное участие во многих мероприятиях, нацеленных на развитие общества, поддержку молодых талантов.

Генеральный продюсер проекта Джейхун Али отметил, что творчество Оксаны Велиевой переворачивает привычные представления о классической музыке. Ее композиции трогают без слов, никого не оставляя равнодушным. Это лиричные и изящные пьесы для фортепиано, струнных и духовых инструментов. В своей музыке молодой композитор гармонично сочетает дух классики и современные тенденции.

Произведения неоклассической музыки Оксаны Велиевой прозвучали в сопровождении Камерного оркестра Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Джавада Тагизаде. Причем, каждое исполнение Оксана Велиева предваряла небольшим повествованием о созданном произведении. Под овации зрителей были представлены композиции - "Невесомость", "Рассвет перед боем", "Я твой ангел", "Весенние цветы", "Время расправить крылья", "Путь домой", "Рассказы моря", "Океан", "Безмолвный воин", "Старая фотография", "Воспоминание" и "Магия музыки".

Среди гостей, которые поддержали дебют молодого композитора, были представители творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий, известные деятели культуры и искусства - директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, художники Рашад Мехтиев и Дадаш Мамедов, оперные исполнитель Фарид Алиев, поэтесса Нигяр Гасанзаде, писательница Гюнель Рзаева, пианист Риад Гулиев, дизайнер Гюльнара Халилова, директор радиостанции 106 FM Нурлана Джафарова и другие.