Музей современного искусства в Баку и азербайджанская художница Милена Набиева представили благотворительную выставку "Надежда на жизнь" ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Благотворительный проект такого масштаба в подобном формате в Азербайджане проводится впервые и является обращением к широкой общественности через искусство. В экспозиции представлены около 50-ти работ известных азербайджанских художников, среди которых Алтай Садыхзаде, Салхаб Мамедов, Намиг Мамедов, Мелик Агамалов, Закир Ахмедов, Явар Султанов, Эльдар Гурбанов, Али Шамси, Рашад Мехтиев, Ариф Гусейнов, Сабина Шихлинская, Мир Азер Абдуллаев, Вугар Мурадов, Эльяр Алимирзоев, Мусеиб Амиров, Елена Хагвердиева, Инна Костина, Азад Алиев, Субхан Мамедов, Нигяр Нариманбекова, Милена Набиева, Айтен Рзакулиева, Махмуд Рустамов, Метин Шерифов, Тамилла Гасанова, Рафаэль Алиев, Рашад Бабаев, Анар Гусейнзаде, Эльнур Бабаев, Анар Йолчиев, Эмин Аскеров, Интигам Агаев, Рагим Гашимов, Эйваз Султанлы, Джалал Агаев.

На открытии вечера автор идеи и организатор Милена Набиева отметила, что проект станет традиционным, и в будущем в нем смогут участвовать все желающие мастера кисти. Обращение к благотворительности для Милены Набиевой, матери двоих детей - потребность души и сердца. Художница выразила благодарность всем художникам, кто откликнулся на её приглашение, и призывала всех неравнодушных людей принять участие в столь масштабном мероприятии, которое даст возможность через искусство дотронуться до самых важных постулатов человеческого существа - любви и сострадания. Она предлагает также представителям других творческих сфер присоединиться и создать уникальную атмосферу красоты, которая, как известно, спасёт мир. Все средства от продажи выставленных картин пойдут на оплату лечения Нармины Кичибековой, которой поставлен тяжелый диагноз - Т-клеточная лимфа груди.

Корифей национального искусства, скульптор-монументалист, лауреат государственных премий Азербайджана и СССР, кавалер орденов "Гейдар Алиев", "Независимость", "Честь", ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров назвал экспозицию очень важным проектом для помощи больным детям, ведь настоящее искусство всегда несет добро, и в нем воплощено милосердие.

Гости осмотрели экспозицию, был продан ряд картин.

Выставка-продажа продлится до 27 декабря. Место: Музей современного искусства, улица Юсифа Сафарова, 5. Время проведения: 20 - 27.12.2019, вторник - воскресенье, с 11:00 до 20:00. Стоимость билета - 5 АЗН, для студентов - 2 АЗН. Также посмотреть работы и приобрести их можно будет на странице Minabi Art & Design в Facebook.

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