https://news.day.az/culture/1189275.html Умерла народная артистка СССР
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской больнице на 87-м году жизни.
Умерла народная артистка СССР
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской больнице на 87-м году жизни.
Как передает АПА, об этом сообщили РИА Новости в театре "Современник".
О госпитализации Волчек с воспалением легких в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря.
Накануне СМИ написали о резком ухудшении ее состояния.
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