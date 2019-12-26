Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской больнице на 87-м году жизни.



Как передает АПА, об этом сообщили РИА Новости в театре "Современник".

О госпитализации Волчек с воспалением легких в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря.

Накануне СМИ написали о резком ухудшении ее состояния.