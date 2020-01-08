https://news.day.az/culture/1192225.html Песню «Sarı gəlin» сравнили с саундтреком "Игры престолов" - Реакция европейцев на азербайджанскую песню - ВИДЕО

Песню «Sarı gəlin» сравнили с саундтреком "Игры престолов" - Реакция европейцев на азербайджанскую песню - ВИДЕО

Культура, 8 января 2020 15:48 362

Проживающий в Брно (Чехия) азербайджанец Эльмар Гамидли запустил в YouTube блог "Ra&Kam TV", в очередном выпуске которого ознакомил европейцев с азербайджанской народной песней "Sarı gəlin".

Как сообщает Day.Az, Э.Гамидли подходил к жителям и гостям Брно с просьбой послушать "Sarı gəlin" и высказать свое мнение о песне.

Мнения у опрошенных были разные. Кто-то сказал, что мотив песни печальный, а кто-то отметил, что она расслабляющая, успокаивающая. Некоторые сравнили "Sarı gəlin" с саундтреком фильма "Аватар", а также саундтреком сериала "Игра престолов".

Н. Гасымова

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