Песню «Sarı gəlin» сравнили с саундтреком "Игры престолов" - Реакция европейцев на азербайджанскую песню - ВИДЕО

Проживающий в Брно (Чехия) азербайджанец Эльмар Гамидли запустил в YouTube блог "Ra&Kam TV", в очередном выпуске которого ознакомил европейцев с азербайджанской народной песней "Sarı gəlin".

Как сообщает Day.Az, Э.Гамидли подходил к жителям и гостям Брно с просьбой послушать "Sarı gəlin" и высказать свое мнение о песне.

Мнения у опрошенных были разные. Кто-то сказал, что мотив песни печальный, а кто-то отметил, что она расслабляющая, успокаивающая. Некоторые сравнили "Sarı gəlin" с саундтреком фильма "Аватар", а также саундтреком сериала "Игра престолов".

Н. Гасымова