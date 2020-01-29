В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) 30 января 2020 года в 12:00 в Баку состоится открытие выставки "Сталинград. Символ мужества и героизма".

Выставка пройдет ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Представительства Россотрудничества.

В состав экспозиции войдут фотографии, предоставленные Историко- мемориальным музеем-заповедником "Сталинградская битва".

Вход на выставку свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: riccbaku@gmail.com