https://news.day.az/culture/1198134.html В Баку откроется фотовыставка «Сталинград. Символ мужества и героизма»
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
В Баку откроется фотовыставка «Сталинград. Символ мужества и героизма»
В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) 30 января 2020 года в 12:00 в Баку состоится открытие выставки "Сталинград. Символ мужества и героизма".
Выставка пройдет ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Представительства Россотрудничества.
В состав экспозиции войдут фотографии, предоставленные Историко- мемориальным музеем-заповедником "Сталинградская битва".
Вход на выставку свободный.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: riccbaku@gmail.com
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