Народный артист Азербайджана, известный оперный певец Юсиф Эйвазов удостоен премии Grand Prix De La Culture 2020, торжественное вручение которой состоялось в Вене (Австрия), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Очень счастлив получить премию Grand Prix De La Culture 2020 в Вене. Хочу выразить огромную благодарность основателю премии Адриану Холлендеру за высокую оценку и доверие, а также моим замечательным коллегам - меццо-сопрано Маргарите Грицковой и виртуозной пианистке Петре Погади Холлендер за выступление в честь сегодняшнего вечера! Спасибо большое за такой подарок и за доверие", - написал вокалист на своей странице в Instagram.

Премия Grand Prix De La Culture вручается с 2014 года за достижения в области мирового искусства.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель Гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло.