Опубликовано фундаментальное издание "Азербайджанский музей ковра", посвященное 50-летию музея
Азербайджанский национальный музей ковра представил вниманию читателей фундаментальное издание "Азербайджанский музей ковра", посвященное 50-летию музея, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Издание повествует об истории музея, его коллекциях "Безворсовые ковры", "Ворсовые ковры", "Ковровые изделия", "Ткани, одежда, вышивка", "Ювелирные изделия", "Художественный металл" и "Керамика, дерево, стекло, бумага". Отдельные главы посвящены выставочной деятельности музея, его международным связям, а также его Шушинскому филиалу, который после оккупации Нагорного Карабаха временно функционирует в основном здании музея в Баку.
Книга дополнена иллюстрациями: фотографиями экспонатов и архивными документами, имеющими отношение к истории музея.
Каждая глава подготовлена ведущими искусствоведами и специалистами в данной сфере. Тексты в книге приводятся на азербайджанском, английском и русском языках.
Ознакомиться и скачать издание можно на официальном сайте Азербайджанского национального музея ковра azcarpetmuseum.az.
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